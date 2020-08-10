В Иране заявили, что некоторые протестующие в Ливане подстрекаются из-за рубежа

Некоторые участники протестных акций в Ливане получают поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Естественно, что после такого крупного происшествия (речь о взрыве в порте Бейрута) люди недовольны, — сказал он. — Однако некоторые группы людей подталкиваются из-за рубежа в определенных целях».

Уличные протесты продолжаются в центре Бейрута вторые сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.(ТАСС)