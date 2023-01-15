В Иране тысячи домов остались без отопительного газа в связи с резким похолоданием. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора северо-восточной провинции Разави-Хорасан Ягуб-Али Назари.

«Поставки газа были прекращены по крайней мере для 90 000 потребителей в Разави-Хорасан», — заявил он.

В материале уточняется, что поставки также были нарушены по меньшей мере в четырех других северных провинциях и ряде районов на востоке страны.

По словам чиновников, в Иран пришли самые сильные морозы за последние десять лет, что привело к рекордно высокому спросу на топливо для отопления. Власти страны призвали закрыть школы, госучреждения и некоторые частные предприятия по всей провинции Тегеран.