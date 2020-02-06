В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения

Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией производства ракет-носителей третьего поколения.
«Благодаря поддержке Высшего космического совета Ирана сегодня мы можем создавать ракеты-носители третьего поколения. Иран освоил технологию создания ракет-носителей третьего поколения под названием «Сарир», — заявил Барари агентству Fars.
Он добавил, что иранские исследователи и ученые добились больших достижений в области космоса и авиации.
Ранее он сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для вывода на орбиту и уже ведет работы по подготовке пусковой площадки для спутника «Зафар».(РИА Новости)
| 2020-02-06T21:50:41+00:00 6 февраля 2020, 23:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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