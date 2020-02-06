В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения

Он добавил, что иранские исследователи и ученые добились больших достижений в области космоса и авиации.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Исламской Республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран готовится провести запуск спутника «Зафар». Ожидается, что спутник будет запущен до пятницы.

Ранее он сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для вывода на орбиту и уже ведет работы по подготовке пусковой площадки для спутника «Зафар».(РИА Новости)