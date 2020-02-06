В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения

Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией производства ракет-носителей третьего поколения.
«Благодаря поддержке Высшего космического совета Ирана сегодня мы можем создавать ракеты-носители третьего поколения. Иран освоил технологию создания ракет-носителей третьего поколения под названием «Сарир», — заявил Барари агентству Fars.
Он добавил, что иранские исследователи и ученые добились больших достижений в области космоса и авиации.
Ранее он сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для вывода на орбиту и уже ведет работы по подготовке пусковой площадки для спутника «Зафар».(РИА Новости)