В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом

«Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра», — сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.(РИА Новости)