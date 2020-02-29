В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом

Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с коронавирусом пропагандистским, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану по борьбе с коронавирусом.
«Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра», — сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.(РИА Новости)
| 2020-02-28T22:51:18+00:00 29 февраля 2020, 04:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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