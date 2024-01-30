В иранских городах Мехабад, Санандж и Саккез с преобладающим курдским населением объявлена массовая забастовка, закрыты магазины. Причиной является казнь 4 заключенных-курдов, обвиненных в шпионаже в пользу Моссада (курдский ТГ-канал Kurdish Front News).



В конце ноября 2022 г. Мехабад стал эпицентромтмассовых антиправительственных протестов курдской молодежи, которые были подавлены иранскими властями. (АЗфронт)