В Министерстве иностранных дел Ирана недовольны выступлением президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, поскольку он призвал остановить союз Ирана и РФ в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В частности, представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани осуждает «неоднократные обвинения и грубые замечания» против Исламской Республики Иран на заседании Конгресса США.

Канаани сказал, что Иран неоднократно реагировал на «безосновательные обвинения» в отношении дронов, и вновь подчеркнул, что «Исламская Республика Иран не поставляла какого-либо вооружения ни одной стороне для применения в войне в Украине».

Спикер заявил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, в том числе Украины, и что «господину Зеленскому лучше было бы знать, что стратегическое терпение Ирана из-за таких безосновательных обвинений не является безграничным».

Канаани также посоветовал Зеленскому «усвоить урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США».