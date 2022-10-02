В Иране уже 15-ый день продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания патрулем «Гашт-э Эршад» (официальное название местной полиции нравов) из-за неправильно надетого хиджаба.

Благодаря принятию усиленных мер безопасности, последние двое суток в Исламской Республике прошли относительно спокойно, однако позже протестные акции прокатились во многих вузах страны, что стало толчком к началу новых беспорядков на улицах городов.

Протестные акции до поздней ночи 1 октября продолжались в столице Ирана, Тегеране, а также в таких городах, как Сенендедж, Шехре-Корд, Шахиншехр, Эрак, Букан, Баболь, Кередж, Мешхед и Керманшах.

На роликах в социальных медиа видно, как демонстранты сжигают мусорные баки, строят баррикады на дорогах, разжигают костры прямо на улицах.

В ряде городов между участниками протестных акций и силовиками произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ.

Ранее публикации с призывами к возобновлению протестных акций в субботу, 1 октября были размещены в социальных медиа. Горожанам также раздавали брошюры с соответствующим содержанием.

Во многих университетах прошли акции в поддержку задержанных студентов и требованием освободить их.

Силовики по указу судебных органов начали волну задержаний и арестов участников акций за «угрозу общественной безопасности».

Согласно сообщениям в СМИ, задержано около 2000 человек, включая студентов, известных лиц и журналистов.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября.

Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября.

В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы. В сообщении государственного телевидения от 24 сентября говорится, что в результате протестов, переросших в акты насилия, погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе силовики. (Анадолу)