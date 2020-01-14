В Иране опровергли сообщения о стрельбе по протестующим

Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими заявил, что полицейские не открывали огонь по участникам акций протеста, сообщает агентство Associated Press.

«Полиция относилась к людям, которые собрались, с терпением и терпимостью», — сказал Рахими. По его словам, полицейские проявляли сдержанность.

Между тем ранее ряд западных СМИ опубликовал видеозаписи с протестов на минувших выходных, на которых слышна стрельба.

Протесты продолжаются с субботы. Изначально жители Ирана вышли на акцию около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета. Однако позже в стране начались митинги, участники которых требовали привлечь виновных к ответственности. (interfax.ru)