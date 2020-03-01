В Иране не довольны соглашением между США и «Талибан»

Тегеран считает, что Соединенные Штаты не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением «Талибан», а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

МИД также указал, что при подготовки мирных договоренностей «должны учитываться интересы соседних с Афганистаном государств».

Как считают в Тегеране, «Организация Объединенных Наций обладает соответствующими возможностями для содействия межафганским переговорам, а также для контроля и обеспечения выполнения достигнутых соглашений». (ТАСС)