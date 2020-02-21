В Иране на парламентских выборах может победить оппозиция

Утром в пятницу, 21 февраля, В Иране начались парламентские выборы. На 290 депутатских мандатов претендуют более 7000 кандидатов. По данным различных прогнозов, у оппозиционного лагеря хорошие шансы выиграть выборы после того, как Совет стражей конституции отклонил кандидатуры 75 процентов умеренных кандидатов, поддерживающих действующего президента Хасана Роухани.

Коалиция консерваторов и сторонников жесткого курса во главе с бывшим шефом иранской полиции Мохаммадом Багером Галибафом может получить 30 наиболее политически значимых мест в Тегеране. Галибаф был мэром иранской столицы с 2005 по 2017 год.

На выборах ожидается невысокая явка. По данным опросов, большинство иранцев полагают, что парламент — независимо от его состава — не в состоянии решить политические и экономические проблемы в стране, сообщает агентство dpa.

Депутатов иранского парламента выбирают на четырехлетний срок. Для участия в выборах кандидаты должны быть допущены Советом стражей конституции. Результаты подсчета голосов в маленьких провинциях будут известны в субботу, 22 февраля. В крупных городах на подсчет голосов может уйти до трех дней. (DW)