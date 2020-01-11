В Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства Ruptly

Неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly Гали Саафа после съемок демонстраций в Ираке. Об этом рассказала сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — сказала Симоньян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 января тысячи жителе Ирака вышли на антиправительственных акциях протеста, на которых прозвучали одновременно антииранские и антиамериканские лозунги.

Причиной таких протестов стало обстрившиеся противостояние между Ираном и США в регионе. После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара, Тегеран выпустил несколько баллистических ракет по авиабазам Штатов в Ираке .

| 2020-01-11T20:19:22+00:00 11 января 2020, 20:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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