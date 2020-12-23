В Ираке спецназ уничтожил помощника наместника ИГ в стране

Первый помощник наместника террористической группировки ИГИЛ в Ираке ликвидирован в результате спецоперации на севере страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на распространенное в среду заявление представителя командующего Вооруженными силами Ирака Яхьи Расула.

По его словам, специальное тактическое подразделение на вертолетах осуществило упреждающий рейд в районе Вади-эш-Шай. «Во время операции спецназ вступил в бой, убив двух смертников в их укрытии, — сказал Расул. — Один из ликвидированных экстремистов оказался помощником так называемого наместника Ирака по прозвищу Шаалян».

Силовые ведомства Ирака по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

Как сообщало ранее иракское информационное агентство ИНА, за минувшие полгода антитеррористические службы республики провели более 150 спецопераций против еще действующих на ее территории боевиков ИГ. В результате этих рейдо