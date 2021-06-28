Высший судебный совет Ирака приговорил девять боевиков террористической группировки «Исламское государство» к смертной казни за участие в массовом убийстве на военной базе «Спайкер», произошедшем в июне 2014 года, когда погибли около 1,7 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал Al-Sumaria.

«В ходе следственных мероприятий осужденные признались в совершении преступлений на «Спайкере» летом 2014 года, участвуя в террористических акциях ИГ по захвату провинции Салах-эд-Дин и массовых убийствах. Таким образом, девять осужденных приговариваются к смертной казни через повешение», — приводит текст постановления судебного совета телеканал. (ТАСС)