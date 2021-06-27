Медики в Индонезии зафиксировали за прошедшие сутки более 21 тыс. случаев заражения COVID-19, что стало новым антирекордом для страны, сообщают западные СМИ, передает Интерфакс.

В общей сложности за время пандемии выявили свыше 2,1 млн случаев заражения, 57 138 пациентов скончались от последствий COVID-19. При этом реальные данные, как считается, гораздо выше, так как из-за небольших масштабов тестирования очень многие случаи заражения в Индонезии были не учтены в официальной статистике.

Власти Индонезии опасаются, что рост заболеваемости приведет к тому, что больницы перестанут справляться с наплывом пациентов.