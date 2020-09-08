В Индонезии нарушителей масочного режима прокатили в катафалках для умерших от COVID-19

Власти индонезийского города Проболиго (провинция Восточная Ява) заставили нарушителей режима ограничений из-за коронавируса прокатиться в катафалках, которые используются для перевозок умерших от COVID-19. Об этом сообщила во вторник газета The Jakarta Post.

«На одном из местных рынков мы обнаружили примерно 50 продавцов и покупателей, которые отказывались носить защитные маски, — сказал журналистам глава специальной правительственной группы по борьбе с коронавирусом Угас Ирванто. — В качестве меры социального воспитания было решено поместить их в катафалки, которые используются для перевозок урн с прахом умерших от COVID-19». По словам главы спецгруппы, «в автомобилях с нарушителями проводилась воспитательная беседа по мерам безопасности».

Кроме того, представитель местной администрации сообщил, что «на рынке были закрыты некоторые прилавки, хозяева которых нарушали режим ограничений».(ТАСС)