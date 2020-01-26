В индийской провинции Ассам прогремели четыре взрыва

День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму – парада по главному проспекту города Раджпатх.

По данным полиции, все четыре взрыва произошли в промежутке между 8.15 и 8.25 утра. Один из них произошел в 100 метрах от полицейского участка. Как отмечает полиция, на записи камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей на мотоцикле бросили гранату и уехали.