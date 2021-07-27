Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 29 689 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает во вторник ведомство на своем сайте, общее число заразившихся за время эпидемии в стране составило 31 440 951.

Суточное число заразившихся опустилось до менее 30 тыс. впервые за более чем 130 дней — с 17 марта, когда было отмечено 28 903 новых инфицированных.

С середины марта в Индии был отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная с 5 апреля число заразившихся постоянно превышало 100 тыс. человек, антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев инфицирования за сутки. Но после этого число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня было отмечено менее 100 тыс. заразившихся, с тех пор этот показатель в стране устойчиво снижается.

В то же время число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, выросло в Индии за 24 часа на 415 и достигло 421 382. За сутки от COVID-19 выздоровели 42 363 пациента, общее число излечившихся составило 30 621 469 человек. Лечение на утро вторника в стране проходят 398 100 пациентов, что на 13 089 меньше, чем днем ранее.