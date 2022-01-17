Индийская фармацевтическая компания Gennova Biopharmaceuticals работает над созданием специальной вакцины для защиты от «омикрон»-штамма, которая через один-два месяца будет готова для применения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, после короткого тестирования препарат можно будет использовать в качестве третьей, бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Разработчики уже представили индийскому регулятору результаты двух фаз испытаний, которые были проведены в конце прошлого года. По результатам испытаний вакцина против «омикрона» была признана безопасной. В случае окончательного утверждения для применения она станет первой индийской мРНК (матричной) вакциной, адаптированной к штамму «омикрон», аналогичной вакцинам, создаваемых для борьбы с ним американскими компаниями Pfizer и Moderna.