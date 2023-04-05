От 20 до 30 человек могут оставаться под завалами снега после схода лавины в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на местные власти сообщил в среду телеканал NDTV.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Всего в районе перевала Нату-Ла, где во вторник сошла лавина, в момент стихийного бедствия находились порядка 150 человек. Многим удалось выбраться самим. По последним данным, погибли семь человек — четверо индийских граждан и трое граждан соседнего Непала. Пострадали 23 человека.

Генконсульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Сикким, выясняет, были ли россияне среди оказавшихся под лавиной туристов. Генеральный консул РФ Алексей Идамкин сообщил ТАСС, что они находятся на связи с властями Сиккима.

Перевал Нату-Ла расположен на высоте 4 тыс. 310 метров над уровнем моря и является популярным туристическим направлением.