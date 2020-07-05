В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний

По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш в субботу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил окружным судьям выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий (5,36 тыс. долларов США). Он также попросил чиновников обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим, говорится в заявлении.

Отметим, что ранее в пятницу от ударов молний в Уттар-Прадеше погибли 15 человек. Еще более 20 человек погибли в субботу от ударов молний в штате Бихар, более 40 пострадали.