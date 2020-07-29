В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона

Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, общее число заразившихся составляет 1 531 669, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 509 447 человек (12 459 новых пациентов за сутки), выздоровели 988 029 человек (35 286 за сутки), умерли 34 193 (768 за сутки).

Больше всего новых заболевших выявлено в штатах Андхра-Прадеш (4826 за сутки), Махараштра (2898), Карнатака (2615), Тамилнад (2177) и Уттар-Прадеш (1730). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (144 998), Карнатака (64 442) и Тамилнад (57 073).