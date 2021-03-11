В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, оставленные армянами при бегстве

На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают осуществлять профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных подобных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Лачинского района, на территории под названием Учтепе в Ходжавендском районе были обнаружены 1 автомат, 1 карабин, 1 ружье, 8 ручных гранат РГД-5 и детонаторы к ним, 20 магазинов к автоматам, около 3500 патронов, оставленных армянскими воинскими подразделениями при бегстве.