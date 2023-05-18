Последние приготовления проходят в Хиросиме в преддверии начинающегося 19 мая трехдневного саммита Группы семи (G7).

В течение четверга, как ожидается, в Хиросиму прибудет большинство лидеров объединения. Среди них — президент США Джо Байден, у которого на вечер запланирована двусторонняя встреча с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины, а также положение дел в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне возрастающей активности Китая.

Байден станет вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, подвергшуюся в самом конце Второй мировой войны американской атомной бомбардировке. До него в город в 2016 году приезжал Барак Обама. Там тогдашний лидер США, в частности, встретился с жителями, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. В тот год Япония также председательствовала в G7, и в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.

Прибытие президентов и глав правительств стран «семерки» заранее также обусловлено тем, что программа саммита начинается утром 19 мая с посещения Парка мира и возложения цветов к мемориалу жертвам атомной бомбардировки, осуществленной США в 1945 году.