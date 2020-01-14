В Гяндже руководство и сотрудники больницы получили предупреждение и строгий выговор

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало информацию об инциденте, когда во время операции женщины в Гяндже в ее брюшной полости врачи оставили инородное тело (хирургические ножницы).

Как сообщили в структуре, пациентку прооперировали 2 июля прошлого года в Гянджинской городской больнице скорой помощи.

«2 декабря 2019 года женщина была осмотрена в одной из частных клиник, где у нее обнаружили инородное тело в области живота. В тот же день ее повторно прооперировали в Гянджинской городской больнице скорой помощи и извлекли хирургические ножницы.

После инцидента главврачу и заместителю главврача больницы сделали предупреждение, а проводившим операцию двум врачам и медсестре объявили строгий выговор», — сказали в TƏBİB.(report)