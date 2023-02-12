За прошедшие сутки грузинские сейсмологи зафиксировали на западе страны три землетрясения, а также одно на юге. Об этомсообщил на своем сайте Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным центра, землетрясение магнитудой 3,1 на юге Грузии произошло в 17:55 по московскому времени. Эпицентр находился в двух километрах от города Ахалкалаки, очаг располагался на глубине пяти километров.

На западе Грузии в течение 24 часов были зафиксированы землетрясения магнитудами 4,4 и 4,3. Их эпицентры находились в районе поселка городского типа Бахмаро. До этого в районе края Гурия произошло землетрясение магнитудой 4,3.