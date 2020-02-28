В Грузии выявлен второй случай заражения коронавирусом

В Грузии выявлен еще один случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.

«Хочу заявить, что вчера поздно ночью был зафиксирован еще один случай коронавирусной инфекцией… Этот человек побывал в Италии. Это гражданин Грузии и состояние его здоровья удовлетворительное», — сказал Гамкрелидзе.

По его словам, инфицированный приземлился в Кутаисском международном аэропорту на этой неделе, и сам обратился за медицинской помощью на второй день после прибытия. Сейчас специалисты пытаются уточнить, с кем он контактировал.

Гамкрелидзе также не исключил, что среди людей, находящихся в инфекционной больнице Тбилиси, также будут инфицированные.

«Каждый день растут случаи заражения в Европе. Строгие меры по запрету полетов или жесткий режим на границе не приносят большого результата. То есть проверка на границе, которую мы осуществляем не останавливает вирус. Больше внимание идет на изоляцию или самоизоляцию самих людей и обращение к врачам», — сказал Гамкрелидзе.

Он уточнил, что на сегодняшний день на карантине Грузии 87 человек: 31 в Сачхере, 21 в Абастумани, и 35 — в выделенном здании на территории тубцентре а в Тбилиси. (sputnik-georgia.ru)