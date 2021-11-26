Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch — 2021 с участием военных из Канады, Литвы, Польши и Украины в пятницу завершились в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«Мы приняли еще одни очень важные международные учения. На базе совместного тренировочного и оценочного центра Грузия — НАТО (JTEC) под руководством Министерства обороны Канады состоялись учения, в которых приняли участие военные из наших партнерских стран — Канады, Литвы, Польши и Украины», — сказал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на церемонии закрытия маневров.

Целью учений было повышение совместимости вооруженных сил, укрепление связей в военной сфере, сближение грузинской армии со стандартами НАТО в планировании и осуществлении миротворческих операций.

Maple Arch — 2021 впервые проводились в Грузии. Они стартовали 18 ноября. Maple Arch проводятся ежегодно в разных странах. Грузия в них участвует с 2018 года. (ТАСС)