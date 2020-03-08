В Грузии власть и оппозиция согласились внести изменения в избирательную систему

В Грузии представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции в воскресенье, 8 марта, договорились об изменении избирательной системы. На парламентских выборах в октябре 2020 года 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а остальные 30 — по мажоритарным спискам. По действующей модели 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным.

Договоренности предусматривают проходной барьер в 1 процент для партий. Кроме того, партия, победившая на выборах, но набравшая менее 40% голосов избирателей, не может сформировать правительство.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе назвал соглашение «прочной основой для Грузии, чтобы провести очередные демократические выборы». А лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе заявил, что договоренность «способствует разрешению политического кризиса» в стране.

В середине ноября 2019 года парламент Грузии отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. В знак протеста 12 депутатов, большинство из которых занимали высокие должности, объявили об уходе из правящей партии. Решение парламента вызвало протесты грузинской оппозиции. (DW)