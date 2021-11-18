В Грузии стартовали многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2021 с участием военнослужащих из Грузии, Турции, Канады, Литвы, Украины и Польши.

Церемония открытия учений, организованных Министерством обороны Канады, прошла на полигоне Совместного учебно-оценочного центра НАТО — Грузия (JTEC) вблизи столицы Тбилиси.

Выступая на церемонии, заместитель начальника Генштаба Грузии генерал Ираклий Чичинадзе отметил, что эти учения еще больше укрепят военное сотрудничество между странами.

Между тем в заявлении Минобороны Грузии отмечается, что Грузия впервые принимает подобные учения.

«Целью учений является повышение оперативной совместимости между странами-участницами, укрепление оборонных связей между странами-партнерами, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также развитие навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений», — говорится в заявлении оборонного ведомства.