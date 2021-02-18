В Грузии кандидатуру Гарибашвили выдвинули на пост премьер-министра

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры после того, как подал в отставку Георгий Гахария. Об этом в четверг сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге, который транслировался на странице политического объединения в Facebook.

«Сегодня состоялось заседание политического совета партии, на котором было принято решение о кандидате в премьер-министры. На основании моего представления как председателя партии политсовет единогласно решил назвать Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры», — сказал Кобахидзе.

Как подчеркнул Кобахидзе, Гарибашвили является «одним из лидеров» правящей партии, который после прихода к власти «Грузинской мечты» сперва занимал пост главы МВД, а затем занимал пост премьер-министра. По словам Кобахидзе, за годы работы Гарибашвили на различных должностях в правительстве «были осуществлены важнейшие реформы, он является профессионалом с исключительным опытом» и может «с успехом взять на себя работу в правительстве». Глава партии отметил, что утверждение нового состава правительства произойдет «в кратчайшие сроки».

Гарибашвили занимал уже пост главы правительства с 20 ноября 2013 по 24 декабря 2015 года. (ТАСС)