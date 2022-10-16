Греческие пограничники совместно с сотрудниками агентства Евросоюза по контролю границ Frontex спасли более 90 мигрантов, которых в Турции отправили в лодках через реку Эврос абсолютно голыми. Об этом сообщило Министерство защиты граждан Греции.

«Турция продолжает открыто эксплуатировать иммигрантов, нарушать права человека и международное право», — сказано в сообщении ведомства.

Как рассказали греческой полиции спасенные мигранты, в Эврос они были доставлены на трех автомобилях турецких властей, затем их заставили сесть в пластиковые лодки и отправили на сторону Греции.

В конце сентября сообщалось, что 34 мигранта погибли после того, как лодка с ними затонула у берегов Сирии.

Сообщалось также о гибели шести человек после того, как у берегов Турции затонуло судно, перевозившее мигрантов из Ливана в Европу.