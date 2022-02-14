Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в своей резиденции Дворце Максима совещание в связи с развитием ситуации событий на Украине, на котором обсуждались «все возможные сценарии» с целью обеспечения снабжения Греции природным газом, сообщила пресс-служба премьера.

В совещании участвовали министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, государственные министры Йоргос Герапетритис и Акис Скерцос, официальный представитель правительства Яннис Иконому, заместитель официального представителя правительства Аристотелия Пелони, глава экономического управления премьер-министра Алексис Пателис, советник по национальной безопасности Танос Докос, президент и генеральный директор энергокомпании PPC Йоргос Стассис, генеральный директор газовой компании DEPA Константинос Ксифарас, президент органа по регулированию энергии RAE Танос Дагумас и профессор экономики энергетики и бизнес-исследований Афинского политехнического университета Пантелис Капрос.

Евросоюз угрожает России санкциями в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а среди возможных ответных мер России называется прекращение поставок природного газа в Европу.