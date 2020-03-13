В Греции Екатерини Сакелларопулу вступила на должность президента

Екатерини Сакелларопулу принесла в пятницу присягу в качестве президента Греции и вступила в должность. Церемония проходила на пленарном заседании парламента страны.

63-летняя Сакелларопулу была избрана президентом Греции 22 января на заседании парламента и стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны. Она сменила на ней Прокописа Павлопулоса, возглавлявшего государство с 2015 года.

Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства — президент, который выполняет в основном церемониальные функции, а основная власть принадлежит премьер-министру. (ТАСС)