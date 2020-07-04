В Государственном управлении дорожной полиции произведены кадровые изменения

В Государственном управлении дорожной полиции города Баку (ГУДПБ) произошло еще одно кадровое изменение.

Как передает Avtosfer.az, приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, заместитель начальника ГУДПБ полковник Аловсат Шамилов освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом министра он назначен начальником Сумгайытского регионального регистрационного экзаменационного отдела. Сегодня Аловсат Шамилов был представлен коллективу.

Предыдущий начальник отдела был назначен на должность начальника Гянджинского регионального регистрационного экзаменационного отдела.