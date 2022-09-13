Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что без объявления всеобщей мобилизации Россия не сможет «победить» в войне с Украиной.
По его словам, российскому обществу следует консолидироваться. Сейчас же часть граждан «праздно проводит время», поскольку война их никак не касается и идет «где-то там», сказал Шеремет изданию Ura.Ru.
Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем.
По мнению депутата, статус у «специальной военной операции» нужно было поменять уже давно, чтобы проявить солидарность с военными, которые находятся на фронте.
12 сентября сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что для введения военного положения и мобилизации в России нет никаких предпосылок. Напротив, это было бы выгодно «противникам страны», к которым он отнес «штабы и спецслужбы НАТО». «Тогда бы народ начал бурлить и они получили бы главное», — пояснил Климов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок, хватает ли армии личного состава, и переадресовал вопрос о мобилизации в Минобороны. Ранее он называл такие слухи «фейками». Песков также добавил, что Россия будет добиваться в Украине выполнения всех поставленных Путиным целей.