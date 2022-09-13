Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что без объявления всеобщей мобилизации Россия не сможет «победить» в войне с Украиной.

По его словам, российскому обществу следует консолидироваться. Сейчас же часть граждан «праздно проводит время», поскольку война их никак не касается и идет «где-то там», сказал Шеремет изданию Ura.Ru.

Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем.