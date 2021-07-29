Предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников может быть реализовано исключительно в рамках трехсторонних соглашений, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все шаги должны быть согласованы с тремя сторонами, то есть Азербайджан, Армения и Россия — так будет правильнее», — заявил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной ситуации в регионе.

«Россия очень заинтересована в том, чтобы никакие конфликты не создавались на пределах ее границ, а тем более при участии сопредельных дружественных стран: Армении и Азербайджана», — добавил Чепа.

Ранее Пашинян предложил разместить российских пограничников на «всей протяженности армяно-азербайджанской границы».