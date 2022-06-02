Передача Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS приведет к эскалации напряжения в Европе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Решение Вашингтона — шаг к эскалации», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале после того, как президент США Джо Байден объявил о поставке Киеву систем HIMARS в составе 11-го пакета военной помощи.

«Любые поставки западного оружия режиму в Киеве повышают риски для общей европейской безопасности», — пригрозил Слуцкий, добавив, что несмотря на военную помощь Вашингтона «все цели российской военной спецоперации будут достигнуты».

«Пентагон заверяет, что делается это для «оборонительного применения» и будет добиваться «чтобы не было ударов по территории России». Верить ли подобным заявлениям властей США — вопрос риторический», — пишет Слуцкий.

США поставят Украине четыре комплекса HIMARS с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 70 км. Это более чем вчетверо меньше максимальности систем (300 км), но вдвое больше, чем у самых дальнобойных американских гаубиц М77.

На обучение украинских военных, по оценкам Пентагона, уйдет три недели. Помимо РСЗО, США поставят противотанковые комплексы Javelin, бронебойные вооружения, армейские боевые автомобили, радары, снаряды для артиллерии и запчасти. (moscowtimes.ru)