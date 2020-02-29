В Госдуме отреагировали на отказ Украины отмечать День Победы 9 Мая

Необходимо оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о победе над фашизмом. Так заместитель председателя комиета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на отказ Украины отмечать День Победы. Его цитирует RT в субботу, 29 февраля.

«Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. (…) Все это — продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти», — сказал депутат, комментируя слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Новиков считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может вырваться из навязываемой ему политической элитой политики. Он также напомнил, что победа в войне была достигнута советским народом ценой невероятных жертв. «А советский народ — это и русские, и украинцы, и казахи, и молдаване, и все, кто входил в СССР», — заключил парламентарий.

Ранее Пристайко заявил, что украинцы не будут праздновать День Победы 9 мая.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер 8 мая (lenta.ru)