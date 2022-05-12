Карабах, права человека и энергетика, были среди тем, которые госсекретарь США Энтони Блинкен поднял в среду во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Госсекретарь и президент Алиев обсудили недавний положительный импульс и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границ, открытие транспортных и коммуникационных путей, а также освобождение оставшихся армянских задержанных», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Согласно документу, госсекретарь также подчеркнул важность неукоснительного соблюдения прав человека и основных свобод.

Комментируя в беседе с корреспондентом Turan содержание разговора, Нед Прайс подтвердил, что эти же вопросы обсуждались на недавних встречах в Вашингтоне с главой МИД Армении: делимитация и демаркация границы, открытие транспортных и коммуникационных путей, освобождение оставшихся армянских задержанных.

На вопрос о роли и месте России в армяно-азербайджанском урегулировании, Прайс отметил, что достижение долгосрочного, всеобъемлющего мира в интересах не только США, но и Москвы, которая также остается членом Минской группы ОБСЕ.