В Грузии спасатели обнаружили тело бизнесмена и владельца футбольного клуба «Зестафони» Илии Кокая в Казбегском муниципалитете возле вершины Дедаэна недалеко от горнолыжного курорта Гудаури. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что бизнесмен погиб при восхождении на вершину.

В 2004 году он стал владельцем футбольного клуба «Зестафони», который дважды выигрывал грузинский чемпионат. В 2003-2007 годах Кокая основал и стал главным акционером Зестафонского ферросплавного завода.

Отмечается, что бизнесмен увлекался альпинизмом. Месяц назад он покорил высочайшую вершину африканского континента Килиманджаро (почти 6 км) на границе Танзании и Кении.