В Гонконге еще два университета удалили памятники жертвам кровавого подавления демократических демонстраций на площади Тяньанмэнь в Пекине в 1989 году. Китайский университет Гонконга (CUHK) в ночь на пятницу, 24 декабря, удалил с территории кампуса запрещенную 6,4-метровую бронзовую статую «Богини демократии» с факелом в руке.

«Я безутешен и в шоке, — заявил бывший студент университета и член окружного совета Филикс Чоу. — Эта статуя символизирует открытое пространство для обучения. Это символ академической свободы. Люди сомневаются в том, что университет теперь сможет обеспечить свободу слова на его территории».

Между тем университет Линнань в Гонконге удалил барельеф с изображением «Богини демократии». Руководство вуза сообщило по электронной почте агентству Reuters о демонтаже или складировании объектов, которые могут представлять «правовые риски и риски в сфере техники безопасности».

Изображенная в красном «Богиня демократии», установленная в зале заседаний студенческого союза, была перекрашена в серый цвет. Создатель статуи и барельефа Чэнь Вэймин заявил, что подаст в суд на университеты в случае повреждения его работ.

В отличие от материкового Китая, где запрещены любые мероприятия в память о кровавых событиях 1989 года, Гонконг оставался до сих пор единственным в КНР местом, где подобные акции еще разрешены. (DW)