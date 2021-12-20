Документальный фильм “Президент. Неповторимая дипломатия», посвященный президенту Азербайджана Ильхаму Алиева приурочен к 60-летию главы азербайджанского государства. Напомним, 24 декабря 2021 года И.Алиеву исполняется 60 лет.

Как передает Haqqin.az, в фильме телезрителям представлены интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, первого президента, Елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, патриарха всея Руси Кирилла и других известных государственных и политических деятелей.

В частности, президент России Владимир Путин, говоря о главе азербайджанского государства, заметил, что у Ильхама Алиева «много достоинств… но, тем не менее, главное его цель в жизни заключается в том, что его стране было хорошо… Политическая мудрость президента Алиева способствовала тому, что боевые действия (в Карабахе — ред.) были прекращены».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил тот факт, что «государства бывают успешными, если в трудные временами их возглавляют энергичные, мудрые лидеры… В годы независимости Азербайджан развивался в непростых условиях…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об успешной политике Ильхам Алиева, подчеркнул, в годы президентства Ильхама Алиева Азербайджан превратился в центр силы в регионе.

А патриарх всея Руси Кирилл результатом трудов Ильхама Алиева на посту президента назвал процветание азербайджанского народа.

Отметим, что документальный фильм будет продемонстрирован 24 декабря на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV).

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