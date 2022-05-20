Автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска был продан на торгах в ФРГ за рекордную цену в €135 млн. Об этом сообщили в четверг организаторы из дома Sotheby’s, передает ТАСС.

По их информации, аукцион состоялся 5 мая в музее Mercedes-Benz в Штутгарте. Раритетный автомобиль стал самым дорогим из когда-либо проданных в мире — выигрышная ставка более чем на €90 млн превысила существующий рекорд Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданного в 2018 году за $48,4 млн.

Автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR является одним из двух прототипов, разработанных в 1955 году гоночным отделом компании во главе с Рудольфом Уленхаутом, и считается одним из лучших образцов автомобильной инженерии и дизайна. Автомобиль развивал скорость в почти 290 км/ч, что делало его одним из самых быстрых автомобилей, когда-либо созданных в то время. Как сообщили организаторы, вырученные средства пойдут на создание всемирного «Фонда Mercedes-Benz», который будет предоставлять молодежи образовательные и исследовательские стипендии в области науки об окружающей среде.