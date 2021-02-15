В Германии назвали условие диалога с США по «Северному потоку — 2»

Как указывает Handelsblatt, причина в том, что важные посты Вашингтоне еще не заполнены. Как указывают в министерстве экономики ФРГ, диалог можно будет начать только после того, как контактные лица и коллеги главы немецкого ведомства Петера Альтмайера в новой администрации США будут названы и утверждены.

При этом, как пишет издание, в США уже ведется внутреннее обсуждение по теме. По данным Handelsblatt, ряд министерств США наряду с госдепартаментом, минфином и министерством энергетики под руководством Совета национальной безопасности провели консультации о том, как действовать в споре по «Северному потоку 2».(РИА Новости)