Ошибка в дате в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части, касающейся предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, была исправлена в окончательной версии этого документа, пояснил на пресс-конференции в среду, 14 июля, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. «В первом проекте действительно была ошибка, поскольку в нем в качестве даты запроса Германии указывалось 20 августа вместо правильного 4 сентября. Секретариат увидел эту ошибку и исправил ее во второй версии, чтобы не было никаких недоразумений», — заявил Бройль.

Ранее на «нестыковку» в проекте доклада ОЗХО обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела выдержку из документа, из которой следовало, что по просьбе Германии секретариат направил группу для технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа 2020 года — то есть в тот же день, когда Навальный потерял сознание в самолете рейса Томск-Москва. На этом основании Захарова пришла к выводу, что история с отравлением оппозиционного политика была разыграна заранее. (DW)