В Германии на врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 завели дело

Прокуратура немецкого города Любека завела дело на врача и бизнесмена Винфрида Штёккера в связи с его экспериментами по созданию вакцины от COVID-19. 74-летнего Штёккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах, сообщила представитель прокуратуры немецкой медиакомпании MDR Sachsen во вторник, 8 февраля.

По данным следствия, весной 2020 года профессор, доктор медицинских наук, владеющий лабораторией в Любеке, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. В частности, в марте и апреле Штёккер, по собственному утверждению, сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.

По информации журнала Der Spiegel и других СМИ, Штёккер испытывал препарат также на своей жене и детях и еще 65 добровольцах. По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, не проявилось, и у всех появились антитела. В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ Институт обратился в прокуратуру. (DW)