Председатель оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил за продление сроков эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций, раскритиковав таким образом решение партии «Союз-90/«Зеленые». Его слова на съезде отделения ХДС в городе Филлинген-Швеннинген передает ТАСС.

«В условиях нехватки газа все три оставшиеся в Германии атомные электростанции должны оставаться подключенными к сети», — заявил Мерц.

По его мнению, ФРГ близка к тому, чтобы «оказаться в заложниках» у партии «зеленых», которая «блокирует этот разумный путь», исключительно по идеологическим причинам.

14 октября «зеленые» подавляющим большинством голосов решили, что АЭС Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге должны оставаться в резерве до 15 апреля и использоваться для выработки электроэнергии при необходимости. Третья оставшаяся в ФРГ атомная электростанция Emsland будет окончательно закрыта 1 января 2023 года.