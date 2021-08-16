Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) рекомендует введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. Как заявили в Stiko в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою оценку.

Согласно заявлению Stiko, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинированы почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, «математическое моделирование» показало, что, учитывая дельта-вариант, который сейчас также доминирует в Германии, существует «значительно более высокий риск» заболевания в случае возможной четвертой волны инфекций осенью, указывает Stiko. При «тщательной оценке» преимущества вакцинации перевешивают возможные риски, отметили в комитете. (DW)