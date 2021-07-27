Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза.

Oб этом сообщает новостной портал Haiti24.

Ранее комиссара Жана Лагеля Сивиля вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Никто из охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.