В Габале пытались продать краснокнижных оленей

В Габале задержан мужчина, пытавшийся продать занесенных в Красную книгу оленей.

Как сообщает пресс-служба МВД, на территории поселка Вяндам Габалинского района был задержан грузовик Iveco, управляемый жителем Загатальского района Гаджиомером Аббасовым.

Во время осмотра в кузове автомобиля были обнаружены 2 оленя, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Водитель Г.Аббасов был задержан в качестве подозреваемого лица. Он рассказал, что привез оленей из Загаталы в Габалу для продажи.

Олени были переданы в Шахдагский национальный парк.

По факту ведется расследование.

| 2020-01-20T14:31:28+00:00 20 января 2020, 16:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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